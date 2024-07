Porsche verkoopt minder auto’s door zwakke vraag China

Porsche heeft in de eerste helft van het jaar minder auto’s verkocht. De Duitse fabrikant van luxe sportwagens kampte onder meer met een zwakkere vraag naar zijn voertuigen in China, waar de verkopen met bijna een derde daalden. Ook in Noord-Amerika namen de verkopen af. In Europa was wel sprake van groei.

De autofabrikant uit Stuttgart leverde in de maanden januari tot en met juni wereldwijd 155.945 voertuigen af. Dat was 6,8 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In China heeft Porsche last van de aanhoudende zwakke economische omstandigheden waardoor consumenten daar voorzichtiger zijn geworden met de aanschaf van luxewagens. De autobouwer exporteerde ook 6 procent minder voertuigen naar Noord-Amerika dan in de eerste helft van 2023.

In thuismarkt Duitsland nam het aantal geleverde voertuigen met 22 procent toe. In de rest van Europa verkocht het bedrijf, dat grotendeels in handen is van Volkswagen Groep, zo’n 6 procent meer auto’s. In Afrika, Latijns-Amerika, Australië, Japan en Korea daalden de verkopen met 2 procent.