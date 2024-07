Rechtszaak tegen WEF en oprichter Klaus Schwab over discriminatie

Een zwarte Amerikaanse vrouw heeft een rechtszaak aangespannen tegen het World Economic Forum (WEF) en diens oprichter Klaus Schwab omdat ze zou zijn gediscrimineerd om haar huidskleur en zwangerschap. Zij werd na haar zwangerschapsverlof namelijk direct ontslagen en vervangen door een niet-zwangere witte vrouw.

Volgens de zaak die speelt in New York is er een cultuur van discriminatie bij het WEF, de organisator van het jaarlijkse economische forum in het Zwitserse Davos. In haar aanklacht stelt de vrouw, Topaz Smith, dat het WEF zwarte werknemers zoveel mogelijk probeerde te weren bij de bijeenkomst in Davos. Smith organiseerde praatsessies op de top die ze via videoverbinding moest bijwonen omdat het WEF weigerde haar reiskosten naar Zwitserland te betalen.

Smith kreeg na terugkeer van haar zwangerschapsverlof een tijdelijk contract aangeboden. Dat was volgens Smith een poging van het WEF om haar te bewegen te vertrekken zonder het WEF aansprakelijk te houden voor discriminatie.

In The Wall Street Journal verscheen onlangs een artikel over een vijandige cultuur tegen vrouwen en zwarte mensen bij het WEF, met ook beschuldigingen van seksuele intimidatie.

Een woordvoerder van het WEF zegt dat er valse beschuldigingen worden gedaan en dat dit bewezen zal worden in de rechtszaal. Eerder dit jaar werd nog bekend dat de 86-jarige Schwab de dagelijkse leiding bij het WEF uit handen geeft en een toezichthoudende rol bij de organisatie op zich neemt. Hij richtte het WEF in 1971 op.