Aandacht voor AkzoNobel op Damrak na waarschuwing AFM

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar AkzoNobel. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft “veel bedrijven” gewaarschuwd dat ze financieel analisten niet stilletjes voorkennis mogen geven. De financiële waakhond zei dat nadat de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) aanstipte dat beleggers bij verfconcern AkzoNobel mogelijk niet gelijktijdig zijn geïnformeerd over koersgevoelige ontwikkelingen.

De VEB signaleerde vorige week al een “opvallende reeks adviesverlagingen” voor AkzoNobel, terwijl de verfproducent geen officieel bedrijfsnieuws naar buiten had gebracht. Volgens de belangenbehartiger van particuliere beleggers baseren de analisten zich waarschijnlijk op informatie die ze recent in een bijpraatsessie van AkzoNobel hebben gehoord. Volgens de VEB had AkzoNobel een persbericht moeten uitsturen waarin iedereen tegelijkertijd over het zwakke tweede kwartaal werd geïnformeerd.

NRC meldde daarnaast dat het Russische dochterbedrijf van AkzoNobel floreert sinds de invasie van Oekraïne, met dank aan miljoenen kilo’s grondstoffen uit het buitenland. Het bedrijf betaalde volgens de krant 16 miljoen euro winstbelasting aan de Russische overheid.

Beleggers kauwen verder nog na op de uitspraken van Jerome Powell. De Amerikaanse centralebankpresident vindt dat de argumenten voor een renteverlaging in de VS sterker worden. Powell verklaarde voor het Congres dat de Amerikaanse economie niet langer oververhit is en de arbeidsmarkt aanzienlijk is afgekoeld. Ook de situatie rond de inflatie verbeterde volgens Powell in de afgelopen maanden. De hardnekkige inflatie weerhield de Fed er tot nu toe van om de rente te verlagen.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht lager begin. De Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio zette de opmars voort en won 0,6 procent. De beurs in Shanghai daalde 0,5 procent. In China viel de inflatie in juni lager uit dan verwacht. Wel lieten de consumentenprijzen voor de vijfde maand op rij een stijging zien.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML zullen mogelijk bewegen op omzetcijfers van TSMC. De grote Taiwanese chipmaker, een belangrijke klant van ASML, zag de verkopen in juni met een derde stijgen.

De euro was 1,0814 dollar waard, tegen 1,0812 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 81,08 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 84,27 dollar per vat.