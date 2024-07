Apple verder omhoog op Wall Street na sterke pc-verkopen

Apple ging woensdag verder omhoog op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse techconcern zag de verkopen van personal computers in het tweede kwartaal met 21 procent stijgen, meldde marktonderzoeker IDC. Apple kende daarmee de sterkste groei onder de wereldwijde pc-fabrikanten. Het aandeel Apple, dat dinsdag al op een nieuw recordniveau sloot, klom bijna 1 procent. Met een beurswaarde van dik 3,5 biljoen dollar is Apple het waardevolste bedrijf op Wall Street.

De totale verkopen van desktops en laptops stegen wereldwijd met 3 procent in het afgelopen kwartaal. Dell Technologies was de enige van de grote pc-fabrikanten die de verkopen zag dalen in het afgelopen kwartaal. Dat aandeel zakte dik 2 procent. Concurrent HP, die de verkopen licht zag stijgen, won 1 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel een fractie hoger op 39.296 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 5589 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,5 procent bij op 18,520 punten. De S&P 500-index en de Nasdaq sloten dinsdag op nieuwe recordniveaus. De S&P 500-index is al zes dagen op rij hoger gesloten. Dat is de langste winstreeks sinds januari dit jaar. Als de index woensdag opnieuw hoger weet te eindigen dan is dat de langste winstreeks sinds november vorig jaar.