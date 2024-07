BMW verkoopt meer elektrische auto’s, totale verkoop stagneert

BMW heeft in de eerste helft van dit jaar fors meer elektrische auto’s verkocht. De totale verkopen van de Duitse fabrikant van luxewagens, die naast het automerk BMW ook eigenaar is van Mini en Rolls-Royce, lieten in de eerste zes maanden van 2024 daarentegen een stagnatie zien.

BMW verkocht in totaal wereldwijd 1,2 miljoen voertuigen. Dat was iets minder dan vorig jaar. Het automerk BMW presteerde iets beter met 1,1 miljoen verkochte voertuigen, een groei van 2,3 procent ten opzichte van de eerste helft van 2023. Dochterondernemingen Mini en Rolls-Royce zagen de verkopen met respectievelijk bijna 19 procent en ruim 11 procent dalen.

De verkoop van volledig elektrische auto’s binnen de hele groep steeg met bijna een kwart tot meer dan 190.000 stuks en met ruim een ​​derde bij het merk BMW. De resultaten waren wel aanzienlijk zwakker dan in het voorgaande volledige jaar. In 2023 rapporteerde BMW een verkoopgroei van bijna driekwart voor volledig elektrische voertuigen.