Shell investeert in groot lng-project Abu Dhabi

Shell doet mee aan een groot project voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Abu Dhabi. Shell krijgt een belang van 10 procent in het Ruwais-project van staatsbedrijf Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) van de Verenigde Arabische Emiraten.

Ook het Franse TotalEnergies, het Britse BP en het Japanse handelshuis Mitsui krijgen ieder een belang van 10 procent in Ruwais. Adnoc zal 60 procent in handen hebben van het project ter waarde van 5,5 miljard dollar, dat vanaf 2028 lng moet gaan leveren. De totale productiecapaciteit bedraagt dan 9,6 miljoen ton lng per jaar. Shell zal jaarlijks 1 miljoen ton afnemen.

Shell-topman Wael Sawan zegt dat de investering past in de strategie om voor meer waarde voor het bedrijf te zorgen met minder uitstoot en dat hiermee wordt voortgebouwd op de langdurige samenwerking met Adnoc. Volgens Shell zal lng een belangrijke rol spelen in de energietransitie door vervuilende steenkool in de industrie te vervangen. De wereldwijde vraag naar lng zal in 2040 naar verwachting met meer dan 50 procent stijgen.