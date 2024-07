Staking arbeiders Duitse havens breidt zich uit

De staking van arbeiders in Duitse havens breidt zich uit naar andere plaatsen. Naast de havens van Hamburg en Bremerhaven wordt nu ook in Wilhelmshaven, Bremen en Emden het werk neergelegd in een conflict met werkgevers over hogere lonen.

In Hamburg, de grootste haven van Duitsland, en in Bremerhaven werd dinsdag ook al gestaakt. Havenarbeiders gaan woensdag protesteren voor het hoofdkantoor van de Vereniging van Duitse Havenexploitanten (ZDS) in Hamburg.

Vakbond Verdi wil met de nieuwe stakingen de druk op werkgevers vergroten om in te stemmen met hogere looneisen. Door eerdere acties werden bijvoorbeeld schepen niet gelost en geladen en waren er opstoppingen bij containerterminals.

Verdi onderhandelt over een nieuwe cao voor ongeveer 11.500 werknemers van Duitse Noordzeehavens, maar de gesprekken met werkgevers hebben tot dusver nog geen resultaat opgeleverd. De bond eist onder meer een verhoging van de uurlonen met 3 euro en hogere ploegentoeslagen.

Later deze week moet er een vierde onderhandelingsronde komen tussen de bond en werkgevers.