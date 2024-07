Udo Delfgou volgt minister Beljaarts op als directeur bij KHN

Udo Delfgou, directeur van winkeliersbrancheorganisatie INretail, wordt per 1 oktober algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Hij volgt Dirk Beljaarts op die recent bij de brancheorganisatie voor de horeca is vertrokken. Beljaarts (PVV) is eerder deze maand beëdigd als minister van Economische Zaken.

KHN spreekt niet over het vertrek van Beljaarts in de verklaring over de benoeming. Volgens eerdere mediaberichten is de PVV’er onder druk vertrokken bij de brancheorganisatie.

“Udo brengt een schat aan ervaring mee als bestuurder en directeur. Zijn enthousiasme, expertise en verbindende kwaliteiten sluiten perfect aan bij de ambities van KHN”, meldt de belangenclub. “We zijn ervan overtuigd dat hij een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de toekomstbestendigheid van onze branche.”