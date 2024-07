ABN AMRO ziet bouw in 2025 iets aantrekken na krimp dit jaar

Na een moeizaam jaar in 2023 ligt voor de bouw ook dit jaar krimp in het vooruitzicht, staat in een sectorrapport van ABN AMRO. Naar verwachting trekken de bouwactiviteiten in de loop van 2025 weer iets aan.

De sector krimpt door een combinatie van een hoge rente, een overvol stroomnet, gestegen bouwkosten en complexe procedures. “In de komende jaren komen de marges onder druk te staan door hogere arbeids- en materiaalkosten, terwijl hier onvoldoende productiviteitsgroei tegenover staat”, concluderen de bouweconomen.

De krimp wordt vooral veroorzaakt door een stagnerende nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen. “Extra beperkende factoren zijn een gebrek aan beschikbare bouwlocaties en problemen bij het krijgen of uitbreiden van de elektriciteits- en wateraansluitingen”, staat in het rapport.

ABN AMRO voorziet dat de bouwsector dit jaar met 2,5 procent krimpt, na een afname van 2 procent vorig jaar. In 2025 stabiliseert de sector naar verwachting. Met de woningbouw gaat het dit jaar het slechtst, met een krimp van 6 procent. In 2025 komt de afname van de bouw van nieuwe woningen naar verwachting uit op 4 procent.