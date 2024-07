AEX daalt terwijl rest van Europese beurzen winst boeken

De AEX is donderdag met een verlies geëindigd. De bekendste graadmeter van de aandelenbeurs in Amsterdam was daarmee een uitzondering in Europa, waar andere beurzen wel met winsten sloten. Beleggers verwerkten onder andere meevallende inflatiecijfers uit de Verenigde Staten, die de hoop op een renteverlaging door de Federal Reserve stuwen.

De AEX-index eindigde 0,4 procent lager op 936.06 punten. De hoofdgraadmeters op de beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen juist tot 0,7 procent.

Nieuwe cijfers van de Amerikaanse overheid lieten zien dat de prijzen in de VS in doorsnee in juni licht waren gedaald ten opzichte van mei, iets wat sinds het begin van de coronaperiode niet meer was voorgekomen. De inflatie op jaarbasis viel lager uit dan economen in doorsnee hadden verwacht. Mogelijk sterkt dit de Fed in het vertrouwen dat de rente omlaag kan, wat voor financiële markten vaak gunstig is.

Bij de hoofdfondsen op het Damrak was Wolters Kluwer de grootste verliezer, met een min van 3 procent. Analisten van JPMorgan verlaagden hun advies voor de leverancier van gespecialiseerde informatie en vakliteratuur.