AEX-index op nieuw record richting inflatiecijfer VS

De AEX-index op het Damrak zette donderdag de opmars voort en tikte een nieuw recordniveau aan. Beleggers kijken uit naar nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten, die duidelijk moeten maken of de Amerikaanse Federal Reserve de rente kan verlagen. De hardnekkige inflatie weerhield de Fed er tot nu toe van om dat te doen. Economen verwachten dat de inflatie in juni is afgekoeld ten opzichte van een maand eerder.

Fed-baas Jerome Powell verklaarde deze week voor het Amerikaanse Congres dat de argumenten voor een renteverlaging in de VS sterker zijn geworden. Hij benadrukte wel dat de inflatie nog steeds boven de doelstelling van 2 procent ligt, maar gaf aan dat de centrale bank niet zal wachten tot het inflatiedoel is bereikt om de rente te verlagen. Beleggers verwachten dat de Fed de rente deze maand nog onveranderd laat en in september de leenkosten gaat verlagen.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 942,66 punten. De hoofdindex bereikte op 944,29 punten de hoogste tussentijdse stand ooit. De MidKap klom 0,1 procent tot 876,31 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,2 procent. De beurs in Londen daalde een fractie, ondanks een sterker dan verwachte groei van de Britse economie in mei.

Op Wall Street sloten de S&P 500-index en techgraadmeter Nasdaq woensdag opnieuw op recordstanden, door de hoop op een lagere rente in de grootste economie ter wereld. Vooral de grote Amerikaanse tech- en chipbedrijven lieten daardoor stevige winsten zien.

De Nederlandse chipbedrijven ASMI, ASML en Besi behoorden tot de sterkste stijgers in de AEX, met winsten tot 0,8 procent. Informatieleverancier Wolters Kluwer voerde de schaarse dalers aan, met een verlies van 0,7 procent.

Arcadis won 0,1 procent in de MidKap. Het advies- en ingenieursbureau Arcadis werkt samen met onderaannemer Infram aan de verkenning voor de dijkversterking Sprok-Sterreschans-Heteren. Dat is een project van Waterschap Rivierenland. De dijkversterking is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Bij de kleinere bedrijven steeg TomTom 2,8 procent. De navigatiespecialist gaat samen met East View Geospatial wereldwijde kaartdata leveren aan het Australische ministerie van Defensie.

De euro was 1,0832 dollar waard, tegen 1,0822 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 82,60 dollar. Brentolie kostte ook 0,6 procent meer, op 85,60 dollar per vat.