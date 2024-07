Amerikaans inflatiecijfer centraal op beurzen na opmars

Op de Europese beurzen gaat de aandacht donderdag vooral uit naar nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten, die duidelijk moeten maken of de Amerikaanse Federal Reserve de rente kan verlagen. De hardnekkige inflatie weerhield de Fed er tot nu toe van om dat te doen. Economen verwachten dat de inflatie in juni is afgekoeld ten opzichte van een maand eerder.

Fed-baas Jerome Powell verklaarde deze week voor het Amerikaanse Congres dat de argumenten voor een renteverlaging in de VS sterker zijn geworden. Hij benadrukte wel dat de Amerikaanse inflatie nog steeds boven de doelstelling van 2 procent ligt, maar gaf aan dat de centrale bank niet zal wachten tot het inflatiedoel is bereikt om de rente te verlagen.

Beleggers verwachten dat de Fed de rente deze maand nog onveranderd laat en in september de leenkosten gaat verlagen. De hoop op een lagere rente in de grootste economie ter wereld zorgde voor een opmars op de beurzen, waarbij de Amerikaanse S&P 500-index en techgraadmeter Nasdaq nieuwe recordstanden bereikten.

Ook de AEX-index op het Damrak bereikte woensdag een nieuw slotrecord van 939,62 punten. De Amsterdamse hoofdindex lijkt die recordstand donderdag verder aan te scherpen. De andere Europese beurzen openen naar verwachting eveneens hoger, na de koerswinsten een dag eerder.

De Aziatische aandelenmarkten gingen ook verder omhoog. De Nikkei steeg 0,9 procent tot een nieuw recordniveau, dankzij koerswinsten bij de Japanse tech- en chipbedrijven. Ook de Chinese beurzen wonnen terrein. De stemming werd daarbij gesteund door strengere regels van de Chinese beursautoriteiten voor short selling, waarbij wordt gespeculeerd op koersdalingen. De beurzen in Hongkong en Shanghai stegen 1,8 en 0,9 procent. In Zuid-Korea hield de centrale bank de rente voor de twaalfde keer op rij ongewijzigd.

Op het Damrak liet advies- en ingenieursbureau Arcadis weten samen met onderaannemer Infram te werken aan de verkenning voor de dijkversterking Sprok-Sterreschans-Heteren. Dat is een project van Waterschap Rivierenland. De dijkversterking is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

De euro was 1,0836 dollar waard, tegen 1,0822 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 82,77 dollar. Brentolie kostte ook 0,8 procent meer, op 85,79 dollar per vat.