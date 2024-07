Beleggers nemen winst na technologierally op beurzen in New York

Beleggers in New York hebben techbedrijven overwegend in de verkoop gedaan. Na de sterke stijging van veel techaandelen van de afgelopen maanden lijken ze nu winst te willen nemen. Onder andere Tesla was een grote verliezer, na nieuws over mogelijk uitstel van de ‘robotaxi’ van de fabrikant van elektrische auto’s.

De door techbedrijven gedomineerde Nasdaq eindigde 2 procent lager op 18.283,41 punten. Een dag eerder bereikte de graadmeter nog een recordhoogte. De S&P 500 zakte 0,9 procent tot 5584,54 punten. De Dow-Jonesindex steeg juist 0,1 procent tot 39.753,75 punten.

Tesla sloot ruim 8 procent lager. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat de autofabrikant de onthulling van zijn zogeheten robotaxi uitstelt tot oktober. Topman Elon Musk kondigde eerder aan dat Tesla de zelfrijdende taxi in augustus zou presenteren.

Ook chipbedrijf Nvidia ging in de verkoop. Het aandeel zakte 5,6 procent. Processoren van Nvidia hebben een grote rol bij servers waar toepassingen van kunstmatige intelligentie op draaien, waardoor het bedrijf in een jaar tijd 190 procent in waarde is gestegen. Andere grote techconcerns als Apple, Microsoft en Amazon zakten tot 2,5 procent. Apple kondigde ook onder druk van de EU aan meer partijen toegang te geven tot hardware en software achter Apple Pay.

Beleggers hadden veel oog voor nieuwe inflatiecijfers in de Verenigde Staten. De prijzen stegen in juni in doorsnee 3 procent vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Dat was minder dan economen hadden verwacht. Dit voedt speculaties op de financiële markten dat de Federal Reserve in september de rente zal verlagen.

Bedrijven uit de vastgoedsector profiteerden van het vooruitzicht van lagere rentes. De investeerder in logistieke vastgoed Prologis steeg 3,3 procent en vastgoedbeheerder CBRE won 3,5 procent. Ook bouwbedrijven zaten bij de sterkste stijgers.

Delta Air Lines verloor 4 procent aan beurswaarde. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij boekte afgelopen kwartaal een recordomzet dankzij de sterke vraag naar vliegtickets. Maar de winst zakte juist sterk door hogere kosten. Ook de voorspelde winst voor de komende maanden viel tegen.

De euro was 1,0866 dollar waard, tegen 1,0869 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 83,00 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer, op 85,68 dollar per vat.