China werkt aan meer wind- en zonnecapaciteit dan rest van wereld

China bouwt bijna twee keer zoveel wind- en zonne-energieprojecten als alle andere landen samen, meldt Global Energy Monitor op basis van onderzoek. Volgens de in San Francisco gevestigde organisatie is China nog altijd de grootste uitstoter van broeikasgassen, maar haalt de wind- en zonnecapaciteit van het land dit jaar steenkool in.

China heeft nu 339 gigawatt aan capaciteit in aanbouw, 159 gigawatt aan windenergie en 180 gigawatt aan zonne-energie. Dat is veel meer dan het tweede land, de VS, in aanbouw heeft, namelijk 40 gigawatt. Het grote verschil illustreert volgens de onderzoekers hoe actief China is met de aanleg van duurzame-energieprojecten.

De CO2-uitstoot van China moet in 2030 een piek bereiken. In 2060 moet het land klimaatneutraal zijn. Volgens het onderzoek kan die CO2-piek door de snelle uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen nog eerder worden bereikt.

In een afzonderlijk rapport constateert het Centrum voor Onderzoek naar Energie en Schone Lucht (CREA) dat China in de eerste helft van 2024 geen nieuwe vergunningen heeft afgegeven voor op steenkool gebaseerde staalproductieprojecten. “Nu de Chinese vraag naar staal piekt en er meer schroot beschikbaar komt, is er een groot potentieel om af te stappen van de productie op basis van steenkool, wat een aanzienlijke kans biedt voor emissiereductie in de komende tien jaar”, aldus CREA.

De enorme uitbreiding van duurzame energie in China heeft ook nadelen. Zo valt het nationale elektriciteitsnet terug op zwaar vervuilende kolencentrales om de stijgende vraag naar energie in de tussentijd te kunnen opvangen. Ook heeft het land moeite om duurzame energie, opgewekt in afgelegen noordwestelijke regio’s, naar de belangrijke economische en dichtbevolkte gebieden in het oosten te transporteren.