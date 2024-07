Duitsland weert Chinese telecombedrijven uit delen 5G-netwerk

De Duitse regering verbiedt telecomproviders om na 2026 nog onderdelen van de Chinese bedrijven Huawei en ZTE te gebruiken in de belangrijkste onderdelen van hun 5G-netwerk. Die stap is volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken nodig om de nationale veiligheid te bewaken.

Het ministerie heeft met de telecomproviders Deutsche Telekom, Vodafone en Telefónica overeenkomsten gesloten waarin staat dat ze over tweeënhalf jaar geen ZTE- of Huawei-onderdelen meer mogen gebruiken in hun kernnetwerken voor 5G. Drie jaar later mogen die twee Chinese bedrijven ook geen “kritieke managementsystemen” leveren voor de zogeheten toegangsnetwerken voor die snelle vorm van internet. Toegangsnetwerken zijn de laatste schakel richting klanten thuis of binnen een bedrijf.

Westerse landen zijn wantrouwiger geworden tegenover Chinese leveranciers van telecomapparatuur, omdat het risico zou bestaan dat ze spionage mogelijk maken. Huawei heeft dit altijd tegengesproken.

“De huidige dreigingen onderstrepen het belang van veilige en veerkrachtige telecommunicatie-infrastructuur, vooral met het oog op het gevaar van sabotage en spionage”, stelt Nancy Faeser, minister van Binnenlandse Zaken.