Marktonderzoeker: verkoop dure mixed-realitybril Apple blijft zwak

De verkopen van de mixed-realitybril Vision Pro van Apple, het belangrijkste nieuwe product van het techbedrijf in jaren, komen nog niet op gang. Volgens marktonderzoeker IDC kan Apple de trage verkoopstart pas achter zich laten wanneer volgend jaar een goedkopere versie op de markt komt.

Van de Vision Pro mixed-realityheadset, waarvoor 3500 dollar (3230 euro) moet worden neergeteld, zijn in het afgelopen kwartaal nog geen 100.000 stuks verkocht. IDC voorziet dat de verkopen in het huidige kwartaal met 75 procent zullen dalen. De Vision Pro kwam in februari op de Amerikaanse markt en wordt sinds eind juni ook buiten de VS verkocht.

Met de bril kunnen computerbeelden over de realiteit heen worden gelegd door middel van camera’s die de omgeving om je heen tonen. Gebruikers zien door de bril hun omgeving, met daaroverheen een laag met apps en toepassingen. Ze kunnen door de virtuele beelden navigeren met hun ogen, stem en handen.

Volgens IDC zou de prijs van het nieuwe gadget moeten halveren om de verkoop aan te wakkeren.