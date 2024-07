Pfizer begint weer met proef nieuwe afslankpil

Het Amerikaanse farmaconcern Pfizer begint later dit jaar met proeven voor een eens per dag te nemen versie van zijn afslankpil danuglipron. Eind vorig jaar staakte het bedrijf de ontwikkeling van een tweemaal daags te nemen versie van deze experimentele afslankpil. Zwaarlijvige patiënten die het medicijn in een klinische studie gebruikten verloren wel gewicht, maar hadden veel last van bijwerkingen.

Het nieuwe middel maakt deel uit van een nieuwe generatie afslankpillen die door farmabedrijven zoals Eli Lilly en Novo Nordisk worden ontwikkeld en die patiënten een alternatief bieden voor injecties. Pfizer staakte eerder al proeven met een afslankmedicijn, genaamd lotiglipron, vanwege veiligheidsproblemen. Sommige patiënten kregen last van verhoogde niveaus van leverenzymen door het middel.

De verkopen van coronavaccins van Pfizer zijn volledig ingezakt, waardoor topman Albert Bourla onder druk staat om met nieuwe middelen groei te realiseren.