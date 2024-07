Friese fabrikant kantelende e-driewielers Carver valt om

De Friese ontwikkelaar van elektrische driewielers Carver vraagt faillissement aan. Het bestuur van het bedrijf zegt dat “kwaliteitsproblemen en problemen in de toeleveringsketen” voor hoge kosten zorgden, terwijl de productie en verkoop van de voertuigen stagneerden. De driewielers van Carver staan erom bekend dat ze kunnen kantelen in de bocht, wat voor meer rijgemak zou zorgen.

Carver zei in mei al problemen te hebben en ging over op een reorganisatie, waarbij banen verloren gingen. Het bedrijf moest vorig jaar onder andere hoge kosten maken voor reparaties die onder de garantie vielen. Mede daardoor leed het bedrijf een nettoverlies van bijna 2,9 miljoen euro. Ook was de schuldenlast hoog. De totale berg aan schulden was ruim 2 miljoen euro hoger dan de waarde van alle bezittingen, blijkt uit de jaarcijfers die Carver publiceerde op de site van beursplatform NPEX.