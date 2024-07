Natuur & Milieu teleurgesteld na Schiphol-uitspraak Hoge Raad

Natuur & Milieu is zeer teleurgesteld in de uitspraak van de Hoge Raad over Schiphol. “We zijn nu overgeleverd aan Europa om te kunnen ingrijpen als in Nederland geluidsnormen structureel worden overschreden. Dat is ongelofelijk”, zegt directeur Marjolein Demmers van de milieuorganisatie.

De hoogste rechter oordeelde dat het kabinet niet zomaar het aantal vluchten op Schiphol kan beperken. Bij plannen daartoe moet op grond van Europese regels eerst een speciale procedure worden gevolgd, ook wel bekend als de ‘balanced approach’.

Demmers noemt deze procedure “een richtlijn die is opgesteld door de luchtvaartsector en gericht is om de sector te beschermen, en niet mensen”. Ze vindt dat omwonenden de dupe zijn. “Zij weten nu nog steeds niet wanneer hun situatie zal verbeteren en zij beschermd zullen worden tegen het lawaai en daarmee gepaarde gezondheidsrisico’s.”

Het vorige kabinet had in november het plan al opgeschort om het aantal vliegbewegingen op Schiphol deze zomer tot 460.000 te beperken. Demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) bleef erbij dat Schiphol op termijn moet krimpen om natuur, klimaat en leefomgeving te beschermen. Maar hij stelde vast dat het plan om daar al in 2024 mee te beginnen op te grote juridische bezwaren stuitte.