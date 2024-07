Nestlé komt belofte om herbruikbaar plastic te gebruiken niet na

’s Werelds grootste voedselproducent Nestlé, het bedrijf achter merken als KitKat, Maggi en Nespresso, kan zijn plasticafval niet kwijt. Het concern heeft daarom zijn doelstellingen voor hergebruik van plastic aangepast. In plaats van herbruikbare verpakkingen, zoals eerder was beloofd, wil Nestlé volgend jaar vooral plastic gebruiken dat “ontworpen is voor” recycling.

Het verschil komt neer op 280.000 ton extra niet-recyclebaar plasticafval per jaar. Dat weegt evenveel als dertig Eiffeltorens of 1400 Vrijheidsbeelden. Nestlé zegt “op de lange termijn” nog steeds te streven naar volledig herbruikbare verpakkingen, maar door “knelpunten in de infrastructuur” is dit in 2025 niet langer haalbaar.

In 2022 was 51 procent van de verpakkingen van Nestlé recyclebaar, herbruikbaar of composteerbaar. In 2023 zou dit normaal gesproken gestegen zijn tot 63 procent, maar door de nieuwe formulering van de doelstelling wordt het percentage veel hoger. Nestlé meldt nu dat 83,5 procent van de plastic verpakkingen “ontworpen is voor recycling”.