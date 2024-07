Recordwinst voor grote Amerikaanse bank JPMorgan Chase

De Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase heeft in het afgelopen kwartaal een recordwinst behaald. Stijgende provisies voor zakenbankiers droegen bij aan de winst. Ondanks de onzekerheid door de naderende verkiezingen in de VS en wereldwijde geopolitieke problemen, nemen de fusies en overnames in het Amerikaanse bedrijfsleven weer toe.

De winst van de grootste Amerikaanse bank bedroeg in het tweede kwartaal ruim 18 miljard dollar, vergeleken met bijna 15 miljard dollar een jaar eerder, zo meldde het bedrijf vrijdag.

Waakzaamheid blijft echter geboden, aldus topman Jamie Dimon. “Er is enige vooruitgang geboekt bij het terugdringen van de inflatie, maar er liggen nog steeds meerdere inflatoire krachten voor ons: grote begrotingstekorten, infrastructuurbehoeften, herstructurering van de handel en nieuwe militarisering van de wereld.”