Unilever schrapt circa derde van alle kantoorbanen in Europa

Unilever is van plan om voor eind volgend jaar ongeveer een derde van alle kantoorfuncties in Europa te schrappen, oftewel zo’n 3000 tot 3200 banen. Dat bevestigt Unilever na berichtgeving door de Britse zakenkrant Financial Times.

Daarmee treft de eerder dit jaar door Unilever aangekondigde reorganisatie het Europese deel van het bedrijf flink. “Over de impact voor Nederland specifiek kunnen we niks zeggen”, zegt een woordvoerster van het bedrijf in Nederland.

De verzorgings- en levensmiddelenfabrikant kondigde in maart al aan wereldwijd zo’n 7500 banen te schrappen om kosten te besparen. Het was toen alleen nog niet bekend waar de banen precies zouden verdwijnen.

De onderneming heeft in Europa zo’n 10.000 tot 11.000 kantoormedewerkers in dienst. Waar de banen verspreid over Europa worden geschrapt, is ook nu nog niet duidelijk. De multinational moet dat nog bepalen.

“In de komende weken begint het overleg met medewerkers die mogelijk gevolgen zullen ondervinden van de voorgestelde veranderingen”, zegt de woordvoerster. “We zijn ons bewust van de grote ongerustheid die dit bij onze mensen teweegbrengt. We doen er alles aan om iedereen bij deze veranderingen te ondersteunen, terwijl we het overlegproces doorlopen.”

Unilever heeft wereldwijd ongeveer 128.000 mensen in dienst, waaronder ook veel fabriekspersoneel. In Nederland telt Unilever ongeveer 2300 kantoorbanen, in Rotterdam en Wageningen.