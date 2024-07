Vattenfall stopt met aanleg warmtenetten voor bestaande woningen

Vattenfall stopt met de aanleg van nieuwe, grote warmtenetten die al gebouwde woningen verwarmen. De energiemaatschappij vreest dat de kosten daarvan zo hoog zullen zijn dat het onmogelijk is betaalbare tarieven te rekenen, zonder daar zelf verliezen op te lijden. Hierdoor gaan plannen voor de aansluiting van 7000 tot 15.000 woningen op ‘stadswarmte’ niet door, zegt Ahmed Abdisalaam van Vattenfall Warmte.

Vattenfalls divisie voor warmtenetten, die als alternatief gelden voor verwarming met aardgas, staat volgens Abdisalaam onder “extreme financiële druk”. Net als bij andere warmtebedrijven ging de vraag omlaag doordat Nederlanders na de energiecrisis blijvend minder zijn gaan stoken. Tegelijkertijd liepen de kosten op.

Vattenfall hekelt ook een spoedwet waarmee toenmalig minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten warmte betaalbaar wilde houden. Die maatregel zorgt er volgens Abdisalaam voor dat warmtebedrijven “structureel minder dekking van de kosten hebben”.

De gemeente Amsterdam, die veel huizen aardgasvrij wilde maken met warmtenetten van Vattenfall, noemt de beslissing teleurstellend. “Een pijnlijk gevolg van jarenlang vertraging en geen structurele oplossingen vanuit het Rijk”, reageert wethouder Dirk de Jager (Duurzaamheid). “Ik wil dan ook zo snel mogelijk met de nieuwe minister in gesprek. Want juist in deze onvermijdelijke energietransitie, moeten bewoners kunnen rekenen op betaalbare en duurzame alternatieven om hun huizen te verwarmen.”

In Amsterdam kwam Vattenfall dit jaar al in conflict met woningcorporaties om de sterk gestegen kosten voor de aanleg van warmtenetten. De corporaties besloten in maart te stoppen met nieuwe aansluitingen op het warmtenet, omdat die huurders zouden opzadelen met fors hogere vaste kosten voor hun aansluiting. Dat zou in sommige gevallen een hogere rekening opleveren dan voor gas.

Ook Vattenfall zegt in gesprek te willen met de nieuwe minister van Klimaat en Groene Groei, Sophie Hermans. “Dit is een landelijk vraagstuk, niet lokaal”, stelt de energieleverancier.