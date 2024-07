X van Elon Musk volgens Brussel in de fout met blauwe vinkjes

Socialmediabedrijf X van Elon Musk misleidt volgens de Europese Commissie gebruikers met zijn blauwe vinkjes. Daarmee overtreedt het platform, voorheen bekend als Twitter, de Europese regels. X krijgt van Brussel nu een formele waarschuwing en mogelijk volgt later nog een hoge boete.

De Europese toezichthouders zijn ontevreden over het systeem van de blauwe vinkjes, aangezien iedereen die daarvoor wil betalen tegenwoordig zo’n vinkje kan krijgen. Voorheen was het een teken dat een bepaald account daadwerkelijk van een beroemd persoon was. Kwaadwillenden kunnen zich nu dus makkelijk voordoen als iemand anders en gebruikers om de tuin leiden.

De commissie beschuldigde X ook van het niet naleven van de regels voor openheid over reclame, omdat het platform “geen doorzoekbare en betrouwbare” advertentiedatabase biedt. Daarnaast verleent X onderzoekers volgens Brussel geen toegang tot bepaalde gegevens, terwijl dit wel zou moeten.

De formele waarschuwing vloeit voort uit de Digital Services Act (DSA). Dat is een Europese wet die platforms als X, Instagram, TikTok en Facebook dwingt meer te doen aan het toezicht op onlinecontent die gebruikers de wereld in sturen. Zo moeten ze maatregelen nemen tegen bijvoorbeeld nepnieuws, terroristische oproepen en onlinehaat.

Het platform kreeg al meerdere waarschuwingen uit Brussel sinds Musk, zelfverklaard voorvechter van het onbegrensde vrije woord, het bedrijf overnam. In december ging Brussel een stap verder met de aankondiging “met voorrang” onderzoek te doen naar het platform. Een volgende stap kan een boete zijn.

“X heeft nu het recht om zich te verdedigen, maar als onze mening wordt bevestigd, zullen we boetes opleggen en aanzienlijke veranderingen eisen”, zegt eurocommissaris Thierry Breton. Als X een boete krijgt, kan die hoog uitpakken. Boetes op grond van de DSA kunnen oplopen tot 6 procent van de totale wereldwijde jaaromzet van een bedrijf.