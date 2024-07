Vliegveld Berlijn verwacht veel drukte door voetbalfans EK-finale

De luchthaven van Berlijn bereidt zich voor op een grote stroom passagiers voor de finale van het EK voetbal in de Duitse hoofdstad. Naar verwachting zullen er zaterdag tot en met maandag in totaal zo’n 250.000 passagiers aankomen of vertrekken.

Het vliegveld rekent alleen al op maandag op ongeveer 94.000 passagiers. “Het weekend met de EK-finale is grofweg vergelijkbaar met reisdagen aan het begin of einde van de zomer- of herfstvakantie”, zegt een woordvoerster.

Naast de normale lijnvluchten worden voor de finale ook ongeveer vijftig chartervliegtuigen ingezet. Daarmee komen waarschijnlijk rond de 10.000 fans naar Berlijn. Het betreft voornamelijk fans uit Spanje en Engeland, want dat zijn de teams die het in de finale zondag tegen elkaar opnemen. “Dergelijke vluchten worden speciaal voor fans georganiseerd door onder meer voetbalverenigingen.”

De luchthaven adviseert reizigers zich goed voor te bereiden op hun reis, gezien de grote drukte. Het is ook mogelijk vooraf een tijdslot te boeken voor de securitycontrole.