Bitcoin stijgt nadat beeld van strijdlustige Trump viraal gaat

De bitcoin steeg zondag tot boven de 60.000 dollar nadat Donald Trump zich strijdlustig had opgesteld, na de poging tot moord op de Amerikaanse oud-president. Trump staat bekend als een voorstander van cryptovaluta.

Beelden van Trump, met zijn vuist geheven boven zijn hoofd en zijn bebloede rechteroor, en de Amerikaanse vlag die op de achtergrond wappert, gaan viraal op sociale media en televisie na de aanval. Volgens deskundigen wakkerde de strijdlustige houding van Trump speculaties aan dat zijn kansen om de presidentsverkiezingen te winnen zijn toegenomen.

De bitcoin steeg met bijna 3 procent tot 60.160,71 dollar. Recent werd bekend dat Trump een van de sprekers is op de bitcoinconferentie in Nashville die plaatsvindt van 25 tot en met 27 juli. Dit is het grootste evenement ter wereld op dit gebied.