Aandacht voor aanslag op Trump en cijfers TomTom op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar de aanslag op de Amerikaanse oud-president Donald Trump. De kandidaat namens de Republikeinen voor de presidentsverkiezingen raakte bij een schietpartij gewond aan zijn oor tijdens een verkiezingsbijeenkomst in de staat Pennsylvania. Marktanalisten denken dat de aanslag de kans vergroot dat Trump de verkiezingen in november wint. Ze verwachten onder Trump een strenger handelsbeleid, minder regelgeving en soepelere klimaatregels.

Daarnaast verwerken beleggers de resultaten van TomTom. De navigatiespecialist leed in het tweede kwartaal opnieuw verlies. De omzet daalde op jaarbasis met 3 procent. Als gevolg van lagere inkomsten van het onderdeel Automotive verwacht het bedrijf dat de omzet dit jaar aan de onderkant van de eerder afgegeven verwachting van tussen de 570 miljoen en 610 miljoen euro uitkomen. Ook denkt TomTom niet langer de financiële doelstellingen voor 2025 te kunnen realiseren. Het bedrijf maakte tevens bekend de samenwerking met het Amerikaanse techconcern Microsoft verder uit te breiden.

Later in de week verschuift de aandacht naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De ECB verlaagde in juni voor het eerst sinds 2019 de rente. President Christine Lagarde waarschuwde wel dat de strijd tegen de inflatie nog niet voorbij is en dat verdere renteverlagingen per vergadering worden bekeken. Algemeen wordt verwacht dat de ECB de rente donderdag ongewijzigd zal laten en in september de rente verder zal verlagen.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht lager begin van de nieuwe handelsweek. De hoofdindex steeg vrijdag 1 procent tot een nieuw slotrecord van 944,91 punten. De Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien. In Tokio hadden beleggers een vrije dag. De beurs in Shanghai won 0,1 procent, ondanks een tegenvallende groei van de Chinese economie in het tweede kwartaal. Het zwakke groeicijfer wakkerde wel de hoop aan op verdere steunmaatregelen door de Chinese overheid om de kwakkelende economie aan te jagen.

De Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,3 procent. Vooral de Chinese export- en techbedrijven stonden onder druk door de vrees dat de Verenigde Staten onder Trump nog meer importheffingen gaan heffen op Chinese goederen.

De euro was 1,0892 dollar waard, tegen 1,0906 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent in prijs tot 82,30 dollar. Brentolie kostte een fractie meer op 85,04 dollar per vat.