AEX in het rood, TomTom onderuit na omzetalarm

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met verlies de handel uitgegaan, nadat de hoofdgraadmeter vrijdag nog een nieuw slotrecord op de borden had gezet. Bij de bedrijven op het Damrak was navigatiespecialist TomTom een opvallende daler na een omzetwaarschuwing.

De AEX eindigde 0,8 procent lager op 937,47 punten. Op vrijdag werd nog een koerswinst van 1 procent behaald. De MidKap verloor 0,6 procent tot 889,61 punten. In Frankfurt en Londen waren minnen tot 0,9 procent te zien. De CAC40 in Parijs leverde 1,2 procent in.

TomTom ging 8,4 procent onderuit bij de kleinere fondsen. De navigatiedienstverlener leed afgelopen kwartaal opnieuw verlies en zag de omzet licht dalen. TomTom verwacht dat de omzet dit jaar aan de onderkant van de eerder afgegeven verwachting uitkomt en denkt ook niet langer de financiële doelstellingen voor 2025 te kunnen realiseren. Het bedrijf kondigde wel aan de samenwerking met Microsoft verder uit te breiden.

In de AEX was zorgtechnologieconcern Philips de grootste daler met een verlies van 2,6 procent. De kopgroep werd gevormd door chiptoeleverancier Besi en muziekbedrijf Universal Music Group (UMG) met plussen tot 0,9 procent.

In de MidKap prijkte bodemonderzoeker Fugro bovenaan met een plus van 1,3 procent. De aanbieder van postkluisjes InPost sloot de rij bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 met een verlies van 2,4 procent.

In Londen kelderde Burberry 16 procent. Het Britse modemerk kondigde het onmiddellijke vertrek aan van topman Jonathan Akeroyd, na teleurstellende resultaten van het bedrijf. Hij wordt vervangen door Joshua Schulman, die leiding gaf aan de Amerikaanse modemerken Michael Kors en Coach. Burberry kampt vooral met een zwakke vraag in China.

Ook Swatch heeft last van een tegenvallende Chinese vraag naar zijn horloges. De Zwitserse horlogemaker zag de omzet en winst in de eerste jaarhelft harder dalen dan verwacht. Het aandeel dook bijna 10 procent in het rood op de beurs in Zürich.

De euro was 1,0914 dollar waard, tegen 1,0906 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie daalde licht in prijs tot 82,13 dollar. Brentolie was vrijwel vlak op 85,05 dollar per vat.