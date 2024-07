Europese Commissie akkoord met 1,3 miljard subsidie aan Nederland

Als het aan de Europese Commissie ligt, krijgt Nederland binnenkort 1,3 miljard euro subsidie uit het coronaherstelfonds. Dat is een speciaal fonds dat was ingesteld om de Europese economieën te ondersteunen na de Covid- en energiecrisis.

De commissie had er recent bij alle landen al op aangedrongen haast te maken met het indienen van suggesties hoe ze het geld willen besteden uit dit Herstel- en Veerkrachtfonds (RRF, Recovery and Resilience Facility). Uiterlijk in 2026 stoppen deze subsidies en leningen voor onder meer groene energie. De landen die dan nog geen aanvragen hebben ingediend lopen het geld mis.

De Nederlandse aanvraag betreft onder meer een onderwijsprogramma en een systeem om overbelasting van het elektriciteitsnet tegen te gaan.

De betaling aan Nederland wordt nu nog gecheckt door een speciaal comité van de EU-landen. Dat is doorgaans een routinekwestie.