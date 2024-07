Geplaagd IT-bedrijf Centric van Gerard Sanderink verkocht

IT-bedrijf Centric van de omstreden zakenman Gerard Sanderink wordt overgenomen door een consortium van Nederlandse ondernemers. Dat meldt het bedrijf maandagochtend. De overname moet nog worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Sanderink, die een privéconflict met zijn ex publiekelijk uitvocht en zijn bedrijven daarin meesleepte, ligt al jaren in de clinch met Centric. Begin dit jaar wees de Ondernemingskamer een verzoek van Sanderink af over meer bemoeienis bij de geplande verkoop van Centric. Eerder besliste het rechtscollege in Amsterdam dat Sanderink moest vertrekken als hoogste bestuurder van het IT-bedrijf.

Topman Peter Wakkie van Centric verwacht dat het bedrijf met de overeenkomst “definitief in rustiger vaarwater” komt.

Investeerder Imker Capital Partners heeft een meerderheid in het consortium. Verder bestaat de groep uit oprichter Adriaan Mol van betalingsverwerker Mollie, oprichter en topman Ronald Bezuur van cloudbedrijf Uniserver en oprichter Bram Bastiaansen van ACT Group. Volgens Centric-bestuursvoorzitter Willem Meijer brengt Imker Capital Partners “samen met de consortiumpartners veel kennis met zich mee en is in het verlengde van onze strategie toegewijd om Centric te ondersteunen voor verdere groei.”

Centric biedt verschillende IT-diensten aan en is actief in acht landen. Het bedrijf, met een hoofdkantoor in Gouda, heeft ruim 3100 medewerkers in dienst.