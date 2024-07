IT-concern Atos bereikt overeenkomst met meerderheid schuldeisers

Het noodlijdende Franse IT-concern Atos heeft een overeenkomst bereikt met een meerderheid van zijn schuldeisers. De deal zorgt ervoor dat de schuldeisers na de herstructurering van het bedrijf de controle over Atos in handen krijgen. Schuldeisers die de overeenkomst nog niet hebben getekend, hebben tot 22 juli de tijd om dit te doen.

Atos heeft ook bijna 1,7 miljard euro aan nieuwe financiering veiliggesteld van bestaande crediteuren. Als onderdeel van de overeenkomst zijn obligatiehouders en kredietverstrekkers overeengekomen om 2,9 miljard euro aan obligaties en leningen om te zetten in aandelen en 233 miljoen euro aan nieuw kapitaal te steken in het bedrijf.

De opbrengsten uit de mogelijke verkopen van het kernenergiebedrijf Worldgrid en het data- en beveiligingsonderdeel van Atos worden gebruikt om de schuld terug te betalen. Dat gebeurt echter alleen als de kaspositie van het bedrijf eind 2026 minstens 1,1 miljard euro bedraagt. Anders mag Atos een deel van deze opbrengsten gebruiken om zijn kaspositie op peil te houden.

Eind juni trok een groep bedrijven onder leiding van consultancyfirma Onepoint zich nog terug als beoogde redder van het Franse IT-concern. Atos verklaarde destijds wel er nog altijd op te rekenen een akkoord met zijn schuldeisers te kunnen sluiten.

Atos levert IT-diensten aan tal van grote organisaties, ook in Nederland. Ook is het bedrijf verantwoordelijk voor de cyberbeveiliging van de Olympische Spelen in Parijs deze zomer. Onlangs werd bekend dat de Franse staat voor 700 miljoen euro onderdelen van Atos wil kopen die van strategisch belang zijn, zoals de beveiliging van supercomputers.

In een telefoongesprek met journalisten zei topman Paul Saleh dat Atos contact heeft met zijn klanten en hen heeft gerustgesteld dat de herfinanciering is geregeld. Met betrekking tot de Olympische Spelen in Parijs zei Saleh dat het bedrijf er klaar voor is en ervoor zal zorgen dat deze Olympische Spelen “net zo succesvol” zullen zijn als de andere waaraan Atos heeft deelgenomen.