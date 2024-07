Ondernemers mogen BMW’s van Fremantle Highway niet verkopen

Twee Nederlandse autohandelaren mogen de 260 BMW’s van het vorig jaar uitgebrande vrachtschip Fremantle Highway niet verder verhandelen. De rechtbank in Den Haag stelt de ondernemers in het ongelijk in een kort geding dat ze tegen de Duitse autofabrikant hadden aangespannen. BMW hield volgens de rechter terecht de verkoop van de voertuigen tegen op basis van merkrechten, omdat de kwaliteit van de BMW’s door de brand niet meer kon worden gegarandeerd.

De voertuigen kwamen vorig jaar in handen van de autobedrijven Womy en 3B Exclusief, na een deal met de verzekeraar van de oorspronkelijke eigenaar. Uit zorgen om de veiligheid legde BMW daar beslag op. Met een gang naar de rechter hoopten de handelaren dit ongedaan te maken, maar dat is niet gelukt. Er volgt een boete als zij de voertuigen toch doorverkopen.

De Fremantle Highway vloog in juli vorig jaar in brand toen deze op zee ten noorden van Ameland was. Er viel een dode en meerdere mensen raakten gewond. Het 200 meter lange schip vervoerde ruim 3700 auto’s, waaronder bijna vijfhonderd elektrische.