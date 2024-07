Samsung blijft koploper op wereldwijde smartphonemarkt

Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung heeft in het tweede kwartaal zijn koppositie op de wereldwijde smartphonemarkt behouden, meldt onderzoeksbureau Canalys. De Amerikaanse iPhone-maker Apple bleef op de tweede plaats. Het Chinese Xiaomi volgde op de voet en kende afgelopen kwartaal de sterkste groei van de top vijf smartphonefabrikanten in de wereld.

De wereldwijde smartphonemarkt groeide in het tweede kwartaal van dit jaar volgens Canalys met 12 procent. Het aantal geleverde smartphones kwam daarmee uit op 288 miljoen stuks. De wereldwijde verkopen laten voor het derde kwartaal op rij een groei zien.

“Het optimisme blijft groeien op de wereldwijde smartphonemarkt, aangewakkerd door innovatieve technologieën zoals AI en de herstellende vraag naar mobiele telefoons”, aldus Amber Liu, onderzoeker bij Canalys. Volgens Liu heeft vooral de afnemende inflatie in opkomende markten in de regio Azië-Pacific, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika sinds begin dit jaar de groei gestimuleerd.

Samsung, dat onlangs zijn Galaxy Z Fold 6 en Flip 6 serie heeft gelanceerd, had in het tweede kwartaal een marktaandeel van 18 procent. Dat is wel minder dan 21 procent in dezelfde periode een jaar eerder. Apple zag zijn marktaandeel teruglopen tot 16 procent, van 17 procent een jaar eerder. Xiaomi breidde het marktaandeel uit tot 15 procent, van 13 procent vorig jaar. De eveneens Chinese smartphonefabrikanten vivo en Transsion volgen met marktaandelen van 9 procent.