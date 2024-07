Strijd om verbod op handel in zeehondenbont laait weer op in EU

Het Europese verbod op de handel in zeehondenbont kan worden afgeschaft, waarschuwen dierenbeschermers. De Europese Commissie wil de maatregel, die dierenleed moet voorkomen, opnieuw evalueren.

Zeehondenproducten zoals bont en leer zijn sinds 2009 in de hele Europese Unie verboden, nadat onder andere Nederland die al eerder had uitgebannen. Maar de commissie vraagt zich af of er niet te veel zeehonden komen. Zeehondenjagers en vissers uit landen als Canada, Noorwegen, Zweden en Finland dringen al jaren aan op versoepeling of afschaffing van het verbod. De dieren zouden alle vis opeten.

Dat de EU “serieus nadenkt over het overboord gooien van het verbod is een groot schandaal”, zegt Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren. Ze wijst erop dat een evaluatie vaker de opmaat is naar gemorrel aan een dierenbeschermingsmaatregel. Zo wil de commissie ook de bescherming van de wolf terugschroeven na het raadplegen van betrokkenen.

Dierenliefhebbers kunnen dat beletten door de vragenlijst van de commissie in te vullen, hoopt Hazekamp. “Hoe meer mensen laten horen dat het doden van zeehonden voor hun huid onacceptabel is, hoe groter de kans dat het EU-verbod standhoudt.”