Techbedrijf Yandex verbreekt banden met Rusland

Techbedrijf Yandex heeft de verkoop van zijn Russische activiteiten afgerond. Dat heeft het formeel in Nederland gevestigde moederconcern van het bedrijf maandag bekendgemaakt. Yandex wil verder onder de naam Nebius Group en zich richten op eigen projecten, zoals de ontwikkeling van technologie voor zelfrijdende auto’s en cloudopslag.

Yandex stond voorheen bekend als de Russische tegenhanger van Google. Na de inval van Rusland in Oekraïne kreeg het bedrijf te maken met toenemende druk om censuur toe te passen op zijn sites. In het westen kreeg Yandex juist kritiek omdat het bedrijf zich naar de wensen van het Kremlin schikte.

“De aankondiging van vandaag markeert het einde van een lang en ingewikkeld hoofdstuk in het leven van ons bedrijf. Alle banden met Rusland zijn nu verbroken”, zegt bestuursvoorzitter John Boynton van Yandex in een toelichting. “Vanaf vandaag, nu de desinvestering is afgerond, zijn we vrij om opnieuw te bouwen.”

Volgens persbureau Bloomberg keert Arkadi Volozj, de Russische oprichter van Yandex, terug als topman. Dat hebben bronnen aan persbureau Bloomberg gemeld. Volozj legde zijn functie twee jaar geleden neer nadat hij op de sanctielijst van de Europese Unie was terechtgekomen. Hij werd verantwoordelijk gehouden voor het verspreiden van propaganda via Yandex. De EU heeft de sancties tegen Volozj in maart van dit jaar ingetrokken.

Volozj woont sinds 2014 in Israël en heeft zich eerder uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne. De ondernemer heeft ook een villa in Amsterdam die anderhalf jaar lang is bezet door krakers. De krakers bezetten het pand omdat zij de indruk hadden dat Volozj het pand wilde verhuren om er winst mee te maken, terwijl hij destijds nog op de EU-sanctielijst stond.