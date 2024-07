TomTom breidt samenwerking met Microsoft uit in nieuwe deal

TomTom gaat kaarten en verkeersinformatie leveren aan meer producten van Microsoft. De Nederlandse navigatiedienstverlener heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met het Amerikaanse techconcern die loopt tot het einde van het decennium. Ook willen de bedrijven samen nieuwe innovaties op de markt brengen, bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

De kaarten van TomTom zullen onder meer worden gebruikt in zoekmachine Bing, de software van Microsoft 365 en Microsofts datavisualisatietool Microsoft Power BI. De deal tussen de bedrijven betreft een uitbreiding van de samenwerking: TomTom en Microsoft werkten al samen vanaf 2016. Zo ondersteunde TomTom eerder al Azure Maps van Microsoft.

“We zijn verheugd om onze relatie met Microsoft te versterken”, zegt topman Harold Goddijn van TomTom in een toelichting. “Door deze samenwerking creëren we innovatieve, AI-gebaseerde producten die de klant meerwaarde zullen bieden.” Hoeveel geld met de nieuwe deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.

TomTom maakte de deal bekend op de dag dat de onderneming haar resultaten over het tweede kwartaal publiceerde. Daaruit komt naar voren dat de omzet op jaarbasis licht is gedaald, met 3 procent tot ruim 152 miljoen euro. Onder de streep bleef een nettoverlies over van 2,3 miljoen euro.

De consumententak van TomTom krimpt al jaren omdat veel mensen geen los navigatieapparaat meer gebruiken. Deze ontwikkeling was ook in het tweede kwartaal zichtbaar. Zo daalden de opbrengsten uit deze tak met 17 procent tot ruim 23 miljoen euro.

De verkoop van locatietechnologie, zoals de technologie die TomTom aan Microsoft gaat leveren, leverde wel iets meer op en was goed voor bijna 129 miljoen euro. Het grootste deel daarvan kwam uit de verkoop aan autoproducenten, maar deze opbrengsten liepen terug. Als gevolg daarvan heeft TomTom de omzetverwachtingen voor dit jaar wat getemperd.