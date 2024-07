TomTom zakt op Damrak na omzetwaarschuwing

TomTom behoorde maandag tot de verliezers op de Amsterdamse beurs. De navigatiespecialist leed in het tweede kwartaal opnieuw verlies en zag de omzet licht dalen. Als gevolg van lagere inkomsten van het onderdeel Automotive verwacht het bedrijf dat de omzet dit jaar aan de onderkant van de eerder afgegeven verwachting uitkomt. Ook denkt TomTom niet langer de financiële doelstellingen voor 2025 te kunnen realiseren. Het bedrijf kondigde wel aan de samenwerking met het Amerikaanse techconcern Microsoft verder uit te breiden. Het aandeel zakte bijna 6 procent.

Beleggers hielden verder de politieke ontwikkelingen in de VS in de gaten, na de moordaanslag op oud-president Donald Trump. De kandidaat namens de Republikeinen voor de presidentsverkiezingen raakte bij een schietpartij gewond aan zijn oor tijdens een verkiezingsbijeenkomst. Marktanalisten denken dat de aanslag de kans vergroot dat Trump de verkiezingen in november wint. Ze verwachten onder Trump een strenger handelsbeleid, minder regelgeving voor bedrijven en soepelere klimaatregels.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 943,76 punten. De hoofdindex steeg vrijdag nog 1 procent tot een nieuw slotrecord. De MidKap verloor 0,4 procent tot 891,90 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,8 procent.