Activistische druk op eigenaar datingapp Tinder groeit

De eigenaar van datingapp Tinder staat onder steeds grotere druk om de prestaties te verbeteren. De activistische belegger Starboard Value heeft namelijk een belang genomen in Tinder-eigenaar Match Group. Het is de derde activistische belegger die dit jaar in Match is gestapt om aan te dringen op verbetering.

Volgens persbureau Bloomberg heeft Starboard een belang van 6,6 procent in Match. Ook de activistische beleggers Elliott Investment Management en Anson Funds Management hebben belangen in Match. Dat soort beleggers oefent actief druk uit op bedrijven voor verbetering door eigen plannen voor te leggen aan het bestuur, in de hoop daar zelf winst mee te boeken.

Gebruikers van Tinder kunnen door mogelijke romantische matches scrollen en vervolgens naar links of rechts swipen om hun interesse te tonen. De app kampt al langere tijd met een terugloop van betalende abonnees. Dat aantal ligt nu onder de 10 miljoen, mede door felle concurrentie en de hoge inflatie.

De beurskoers van Match op Wall Street is dit jaar ongeveer 12 procent gedaald en met zelfs 70 procent in de afgelopen vier jaar. De waarde van het bedrijf bedraagt nu ongeveer 8,5 miljard dollar. Starboard wil dat er meer innovatie komt om gebruikers te lokken en dat er in de kosten wordt gesneden. De belegger zegt dat de beurskoers van Match sterk achterblijft, hoewel het bedrijf “benijdenswaardige” marktposities heeft.

Als de prestaties niet verbeteren, dreigt Starboard bij aandeelhouders steun te zoeken voor de verkoop van het bedrijf. Match zegt graag in gesprek te gaan met alle investeerders, waaronder Starboard en dat er een intense focus is om onder meer de groei van Tinder aan te jagen.