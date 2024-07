Autoproducent Tesla werft opnieuw personeel na grote ontslagronde

De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Tesla is van plan bijna achthonderd nieuwe werknemers aan te nemen, slechts drie maanden nadat topman Elon Musk de grootste reeks ontslagen in de geschiedenis van het bedrijf abrupt had aangekondigd. De functies verschenen de afgelopen weken gestaag op de carrièrepagina van Tesla, meldt persbureau Bloomberg op basis van een eigen analyse.

Het bedrijf zoekt uiteenlopende medewerkers variërend van specialisten in kunstmatige intelligentie tot servicemonteurs en installateurs van accupakketten. Het gaat om banen in verschillende steden in Californië, waar Tesla accu’s ontwikkelt en produceert.

Tesla schrapte dit jaar duizenden banen. Musk kondigde eerder dit jaar een reorganisatie aan waarbij wereldwijd meer dan 10 procent van de banen verdwijnen. Bij de producent van elektrische auto’s werken in totaal ongeveer 140.000 mensen.