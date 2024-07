Cartier-eigenaar Richemont ziet Chinese verkopen met kwart dalen

Het Zwitserse luxeconcern Richemont, bekend van dure merken als Chloé en Cartier, heeft last van een dalende vraag in China door een haperende economie. In het afgelopen kwartaal daalden de verkopen in China met 27 procent, maakte het bedrijf bekend. Richemont wijt de daling aan een laag consumentenvertrouwen onder Chinezen.

De totale omzet van het concern kwam uit op 5,3 miljard euro, 1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij de horlogetak van Richemont, met Zwitserse merken zoals IWC, Jaeger-LeCoultre en Piaget, viel de omzet 13 procent lager uit.

De sterkste verkoopgroei werd behaald in Japan, met een omzetgroei van 59 procent. “De groei werd gedreven door binnenlandse vraag en bloeiende toeristenuitgaven van Chinese, Zuid-Koreaanse, Zuidoost-Aziatische en Amerikaanse klanten”, aldus Richemont. De omzet werd ook gestuwd door een zwakkere Japanse yen. Ook in de Verenigde Staten (plus 10 procent) zaten de verkopen in de lift.

Ook het Britse modemerk Burberry ervaart een zwakke vraag in China. Het bedrijf waarschuwde maandag voor tegenvallende verkopen. Het Duitse modeconcern Hugo Boss heeft het eveneens moeilijk. De onderneming verlaagde voor de tweede keer zijn omzetverwachting voor het hele jaar na tegenvallende verkopen. In het afgelopen kwartaal bleef “de algehele marktomgeving bijzonder uitdagend in belangrijke markten zoals het Verenigd Koninkrijk en China”, meldde Hugo Boss.