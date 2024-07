Elon Musk wil hoofdkantoren SpaceX en X verplaatsen naar Texas

Elon Musk wil de hoofdkantoren van zijn ruimtebedrijf SpaceX en socialemediaplatform X naar de Amerikaanse staat Texas verhuizen. Dat heeft hij gemeld in berichten op X. Nu staan de kantoren nog in Californië. Voor de verhuisplannen heeft de miljardair per bedrijf verschillende redenen.

Wat SpaceX betreft, uit hij zijn frustratie over een nieuwe wet in Californië. Door deze wet mogen leraren niet langer worden verplicht om ouders te informeren over veranderingen in de seksuele geaardheid of genderidentiteit van hun kinderen. “Dit is de laatste druppel”, schrijft Musk. “Vanwege deze wet en de vele andere die eraan voorafgingen en die zowel gezinnen als bedrijven aanvielen, zal SpaceX nu zijn hoofdkantoor verplaatsen van Hawthorne, Californië, naar Starbase, Texas.”

In een bericht dat Musk kort daarna op X plaatste, zei hij dat het hoofdkwartier van X van San Francisco naar Austin verhuist. “Ik heb er genoeg van om bendes gewelddadige drugsverslaafden te ontwijken, alleen maar om het gebouw in en uit te komen”, gaf Musk als reden.

Musk is geen onbekende in Texas: het hoofdkantoor van Tesla, de elektrische autofabrikant waarvan hij de topman is, bevindt zich al in die staat.