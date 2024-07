Modebedrijven Hugo Boss en Burberry verliezen op beurs na cijfers

Modebedrijven Hugo Boss en Burberry zijn dinsdag flink lager de handel uitgegaan. Beleggers reageerden onder meer op het nieuws dat het Duitse Hugo Boss voor de tweede keer zijn omzetverwachting heeft verlaagd voor het hele jaar, na tegenvallende verkopen. Vooral in China en het Verenigd Koninkrijk kampt het bedrijf met een zwakkere vraag van consumenten. Het aandeel verloor 7,5 procent op de beurs in Frankfurt.

Net als Hugo Boss heeft ook het Britse modemerk Burberry te kampen met minder vraag uit China. Burberry waarschuwde daarom maandag al voor tegenvallende verkopen, waarna het aandeel 16 procent lager sloot. Dinsdag zette dat koersverlies door, tot een min van 5,3 procent.

De stemming op de Europese aandelenbeurzen was verder overwegend negatief. De AEX, de belangrijkste graadmeter op het Damrak, noteerde bij het slot van de handelsdag 0,4 procent lager op 933,47 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen, sloot een fractie lager op 888,86 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,7 procent.

Richemont steeg 1 procent op de aandelenbeurs in Zürich. Het Zwitserse luxeconcern merkt ook dat mensen in China minder besteden aan zijn merken, zoals Chloé en Cartier. Het concern zag de totale omzet wel met 1 procent stijgen, in lijn met de marktverwachtingen.

Op het Damrak lieten Nederlandse banken een gemengd beeld zien, nadat de Amerikaanse banken Morgan Stanley en Bank of America hun resultaten hadden gepubliceerd. ING klom 0,4 procent in de AEX, ABN AMRO zakte 0,3 procent.

De chipbedrijven hoorden bij de dalers in de hoofdindex. ASML, ASMI en Besi zakten tot 1,4 procent. Woensdag opent ASML de boeken, na een teleurstellend eerste kwartaal. Staalfabrikant ArcelorMittal en techinvesteerder Prosus waren de grootste dalers, met minnen tot 2,5 procent.

Chemicaliëndistributeur IMCD en voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich voerden de stijgers in de hoofdindex aan en boekten kleine winsten tot 1 procent.

In de MidKap sloot Alfen (min 4,6 procent) de rij. Analisten van Oddo BHF hebben het beleggingsadvies voor de laadpalenfabrikant verlaagd. Bij de kleinere fondsen op het Damrak was navigatiedienstverlener TomTom de grootste verliezers met een min van 3,5 procent.

De euro was 1,0885 dollar waard, tegen 1,0914 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 1,2 procent in prijs tot 80,90 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 83,99 dollar per vat.