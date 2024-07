Nibud bezorgd over onbekendheid met nieuw pensioenstelsel

Een groot deel van de Nederlanders is nog onbekend met de veranderingen die op komst zijn voor hun pensioen en dat baart zorgen, vindt het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Ruim een op de vijf mensen die de organisatie ondervroeg wist helemaal niet dat het pensioenstelsel gaat veranderen. Van de ondervraagden die wel hebben gehoord van de hervorming, kan ruim 40 procent niet goed aangeven wat er verandert.

Die onbekendheid kan mensen in de problemen brengen, denkt pensioenonderzoeker Michael Visser van het Nibud. Nederlanders gaan in het nieuwe systeem hun pensioenen meer in individuele potjes opsparen en hoeveel je uitgekeerd krijgt, gaat meer afhangen van goede of slechte tijden op de beurzen. Toch verwachten zeven op de tien ondervraagden niet anders om te gaan met hun pensioen.

“In het nieuwe stelsel komen de risico’s explicieter op het bordje van pensioendeelnemers te liggen en dat vraagt van mensen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen pensioen”, zegt Visser. “Je zal zelf vaker moeten kijken hoe het met je pensioenopbouw gaat en waar nodig iets aan moeten passen. Bijvoorbeeld als je ergens anders gaat werken, of zelfstandig ondernemer wordt. En zeker ook als het gaat om het nabestaandenpensioen. Dat is een heel verschil met het verleden.”