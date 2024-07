Rapport: wereldwijde bierproductie licht gedaald in 2023

De wereldwijde productie van bier is vorig jaar licht gedaald, omdat minder werd gebrouwen in Europa, Azië en Noord-Amerika. Volgens jaarlijks onderzoek van de grote Duitse hophandelaar BarthHaas bedroeg de productie in 2023 in totaal 1,883 miljard hectoliter, oftewel iets meer dan 188 miljard liter. Dat was 1,900 miljard hectoliter in 2022.

Volgens het onderzoek ging de productie onder meer omlaag in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Polen, net als in de Verenigde Staten. In Azië waren dalingen te zien in vooral Vietnam en Zuid-Korea. De Chinese bierproductie lag iets lager.

In India nam de productie juist flink toe, net als in Cambodja. In Afrika werd ook meer gebrouwen, mede dankzij hogere productie in Zuid-Afrika. In Mexico en Brazilië ging de productie eveneens omhoog.

De veertig grootste brouwers ter wereld waren vorig jaar goed voor ruim 86 procent van de totale bierproductie, aldus het rapport. Heineken neemt wereldwijd de tweede plek in van grootste brouwers met 242,6 miljoen hectoliter. AB InBev is koploper met 505,9 miljoen hectoliter. De top vijf van grootste landen qua bierproductie bestaat uit China, de VS, Brazilië, Mexico en Duitsland.

De onderzoekers van het in Neurenberg gevestigde BarthHaas stellen dat het moeilijk is te voorspellen hoe het verder gaat met de productie. Consumenten gaan gebukt onder een hoge inflatie, wat de consumptie onder druk zet. Voor dit jaar rekenen ze vooralsnog op een stabiele bierproductie.