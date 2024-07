Tonnen boete voor Kruidvat voor heimelijk volgen websitebezoekers

De eigenaar van drogisterijketen Kruidvat heeft een boete van 600.000 euro gekregen voor privacyschendingen. Het bedrijf volgde het internetgedrag van bezoekers van de site Kruidvat.nl namelijk zonder dat deze mensen dat wisten. Daarmee verwerkte Kruidvat-moederbedrijf AS Watson deze persoonlijke gegevens onrechtmatig.

AS Watson ging in 2020 in de fout met ’tracking cookies’, maakte de Autoriteit Persoonsgegevens bekend. Dat zijn stukjes code waarmee je kunt bijhouden naar welke verschillende sites iemand surft. Ook Kruidvat.nl plaatste deze cookies, maar volgens de toezichthouder lichtte AS Watson bezoekers daar niet over in terwijl dit verplicht is. Daarnaast vroeg het bedrijf geen toestemming voor de cookies. Op dit moment houdt Kruidvat zich wel aan de regels.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens heeft AS Watson bezwaar gemaakt tegen de boete.