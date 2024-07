ASML verliest fors aan beurswaarde door vrees handelsbeperkingen

Chipmachinefabrikant ASML heeft woensdag bijna 43 miljard euro aan beurswaarde verloren. Beleggers zetten het aandeel van de Nederlandse beurslieveling rond de 11 procent lager omdat er mogelijk strengere Amerikaanse regels komen voor de export naar China. Het gaat om de grootste koersdaling voor ASML sinds maart 2020.

Volgens persbureau Bloomberg overwegen de Verenigde Staten de strengste handelsbeperkingen in te voeren die beschikbaar zijn voor China als bedrijven het land toegang blijven geven tot geavanceerde chiptechnologie. Deze maatregelen zouden onder meer gaan gelden voor ASML, dat de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een van de meest waardevolle beursgenoteerde bedrijven in Europa. Beleggers lijken hiervan flink geschrokken, want China is een belangrijke markt voor het bedrijf.

Volgens bronnen heeft de Amerikaanse regering Nederland ook over al de stap geïnformeerd. Eerder breidde de Nederlandse regering op aandringen van de Amerikanen al exportbeperkingen voor ASML uit. De VS zijn van mening dat China met de moderne chiptechnologie militair te sterk kan worden.

De Chinese regering is het absoluut niet eens met de opstelling van Washington. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken riep betrokken overheden woensdag op om zich krachtig te verzetten tegen het dreigende vooruitzicht van nog strengere regels rond chips.

ASML publiceerde woensdag ook kwartaalcijfers. Die waren juist sterk. Het Veldhovense bedrijf heeft in het afgelopen kwartaal fors meer bestellingen van klanten binnengekregen dan aan het begin van dit jaar. Die groei was vooral te danken aan de snelle ontwikkeling van nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI). Maar in de cijfers viel ook op dat bijna de helft van de omzet uit China kwam.

Ook andere Nederlandse chipbedrijven leverden flink in op de beurs. Zo verloren ASMI en Besi tot bijna 8 procent. Elders in Europa waren de koersverliezen in de chipsector beduidend kleiner. Het Duitse Infineon noteerde aan het einde van de handelsdag bijna 1 procent in de min en STMicroelectronics verloor afgerond 1 procent in Parijs.

Door de koersval van de chipbedrijven eindigde de AEX-index op de Amsterdamse beurs 1,8 procent lager op 916,54 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen aan het Damrak, won wel. De graadmeter steeg 0,2 procent tot 890,58 punten. De beurs in Londen ging ook licht omhoog. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent.