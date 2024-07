Bloomberg: VS overwegen strengere regels chipexport naar China

De Amerikaanse regering overweegt de strengste handelsbeperkingen in te voeren die beschikbaar zijn voor China als bedrijven het land toegang blijven geven tot geavanceerde chiptechnologie. De regering van president Joe Biden zou zijn bondgenoten daarover hebben geïnformeerd, meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

Deze maatregelen zouden worden toegepast op bedrijven als de Japanse fabrikant van chipapparatuur Tokyo Electron en de Nederlandse chipmachinemaker ASML. De VS overwegen daarbij of ze een maatregel moeten opleggen die de Foreign Direct Product Rule of FDPR wordt genoemd. Deze bepaling werd in 1959 ingevoerd. Het geeft de Amerikaanse overheid de macht om te voorkomen dat een product dat is gemaakt met behulp van Amerikaanse technologie aan een land verkocht kan worden. Dit geldt ook voor producten die in het buitenland zijn gemaakt.

De VS zouden volgens de bronnen deze maatregelen aan overheidsfunctionarissen in Tokio en Den Haag hebben gepresenteerd als een steeds waarschijnlijker resultaat als de landen hun eigen Chinese maatregelen niet aanscherpen. De Nederlandse overheid breidde eerder op aandringen van de Amerikanen al exportbeperkingen voor ASML uit. Naast de geavanceerdste EUV-machines mag het bedrijf ook bepaalde modellen van de op een na nieuwste generatie niet meer verkopen aan China. De VS vrezen dat China met de moderne chiptechnologie militair te sterk kan worden.

ASML en Tokyo Electron wilden tegen Bloomberg geen commentaar geven op de kwestie.