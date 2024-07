Chipbedrijven lager op Wall Street door vrees handelsbeperkingen

De chipbedrijven stonden woensdag onder druk op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden op mogelijk strengere Amerikaanse regels voor de export naar China. Volgens persbureau Bloomberg overwegen de Verenigde Staten namelijk de strengste handelsbeperkingen in te voeren die beschikbaar zijn voor China als bedrijven het land toegang blijven geven tot geavanceerde chiptechnologie.

Deze maatregelen zouden gelden voor bedrijven als chipmachinemaker ASML en de Japanse fabrikant van chipapparatuur Tokyo Electron. ASML, dat met sterke kwartaalcijfers kwam, ging daardoor flink omlaag op de beurs in Amsterdam. De Amerikaanse chipmachinemaker Applied Materials daalde bijna 7 procent op Wall Street. AI-chipbedrijf Nvidia zakte ruim 4 procent en branchegenoot Micron Technology verloor ook dik 4 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent hoger op 41.083 punten. De hoofdindex steeg dinsdag al 1,9 procent tot een nieuw recordniveau en boekte daarmee de grootste koerswinst sinds juni 2023. De opmars werd gestuwd door de hoop van beleggers dat de Amerikaanse centrale bank snel de rente gaat verlagen. De brede S&P 500-index, die dinsdag ook een nieuw record bereikte, zakte evenwel 0,9 procent tot 5619 punten. Techgraadmeter Nasdaq leverde 1,7 procent in op 18.196 punten.

De Taiwanese chipproducent TSMC, die ook een notering heeft in New York, verloor verder circa 6 procent. De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump verklaarde in een interview dat Taiwan de VS zou moeten betalen voor de bescherming tegen China. Ook zei Trump dat Taiwan bijna 100 procent van de Amerikaanse chipactiviteiten heeft overgenomen. TSMC is een belangrijke klant van de chipmachines van ASML en maakt chips voor Amerikaanse bedrijven als Apple en Nvidia.

Johnson & Johnson won bijna 3 procent. De farmaceut boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Wel verlaagde het bedrijf de winstverwachting voor het hele jaar door een wijziging in de boekhoudkundige verwerking van de kosten van recente overnames.

Amazon noteerde 2 procent lager. Het webwinkelconcern kampte met technische problemen tijdens Prime Day, het grote kortingenfestival van de onderneming. Het advertentieportaal, waar verkopers en merken hun advertenties kunnen aanpassen aan de hand van zoekopdrachten van consumenten, crashte dinsdagavond.