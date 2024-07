Chipmachinemaker ASML krijgt meer orders binnen door opmars AI

Chipmachinemaker ASML heeft in het afgelopen kwartaal fors meer bestellingen van klanten binnengekregen dan aan het begin van dit jaar. Die groei is vooral te danken aan de snelle ontwikkeling van nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI), zegt de onlangs aangetreden topman Christophe Fouquet.

“We zien sterke ontwikkelingen in AI, wat voor het grootste deel van het herstel en de groei in de sector zorgt”, zei Fouquet in een toelichting op de cijfers.

In het tweede kwartaal kwamen orders binnen ter waarde van bijna 5,6 miljard euro, wat veel meer is dan de 3,6 miljard euro aan bestellingen in de eerste drie maanden van het jaar. De modernste lithografiemachines van ASML, die werken met extreem ultraviolet licht om patronen te tekenen op chips, waren goed voor 2,5 miljard euro aan bestellingen.

ASML boekte ook een 18 procent hogere omzet dan in het eerste kwartaal, van 6,2 miljard euro. Daarop boekte het bedrijf een nettowinst van 1,6 miljard euro. Voor heel dit jaar blijft ASML bij de verwachting dat de omzet min of meer gelijk blijft aan die van vorig jaar.

Daarbij valt op dat bijna de helft van de omzet uit China kwam. De Verenigde Staten willen de verkoop van geavanceerde chiptechnologie aan het Aziatische land zo veel mogelijk beperken en ASML mag zijn nieuwere machines al niet meer verkopen aan Chinese klanten. Maar voor de productie van chips van oudere generaties investeren Chinese bedrijven wel fors in machines.

Bij de presentatie van de kwartaalcijfers zei ASML niets over de impact van handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. Persbureau Bloomberg schreef woensdag op basis van ingewijden dat de Amerikaanse regering strengere beperkingen overweegt op de export van geavanceerde chiptechnologie naar China.

In vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar vielen de omzet en winst van ASML overigens lager uit. De chipindustrie heeft het afgelopen jaar te maken gehad met een afgezwakte vraag, na een periode van veel vraag naar elektronica tijdens de coronapandemie.

ASML ziet 2024 dan ook als een overgangsjaar. Daarin investeert het Veldhovens bedrijf vooral in de uitbreiding van zijn productiecapaciteit en verdere technologische ontwikkeling, om de komende jaren in te kunnen spelen op de verwachte groei bij klanten als Samsung, Intel en TSMC.