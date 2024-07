Derde verdachte in Duits Wirecard-proces verbreekt stilzwijgen

De derde verdachte in het proces rond het omvallen van het Duitse betaalbedrijf Wirecard heeft voor het eerst zijn stilzwijgen verbroken. De voormalige hoofdaccountant van Wirecard, Stephan von Erffa, zweeg tot nu toe in het proces dat sinds december 2022 loopt.

Wirecard begon in 1999 met het verwerken van creditcardbetalingen en groeide uit tot een van de waardevolste bedrijven op de beurs in Frankfurt. In juni 2020 ging de betalingsdienstaanbieder failliet toen duidelijk werd dat bijna 2 miljard euro op de balans kwijt was geraakt door geknoei met cijfers.

De beklaagde gaf aan het begin van zijn tweedaagse verklaring toe fouten te hebben gemaakt waarvoor hij zich verontschuldigde, en spijt te hebben van zijn handelen. Hij benadrukte echter dat hij zich niet persoonlijk heeft verrijkt en altijd het beste voor het bedrijf voor ogen had.

De voormalige boekhouder schetste vooral een beeld van slechte personeelsbezetting, slechte controleprocessen en een overweldigende werkdruk. “Het was eigenlijk altijd zo dat twee mensen tegelijkertijd iets van mij wilden”, beschreef hij zijn typische werkdag. Vooral als het om de jaarrekening ging, was er volgens hem veel tijdsdruk. “Je hebt niet de tijd of energie om alles in twijfel te trekken. Daar is de specialistische afdeling voor”, aldus Von Erffa.